Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı

AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibinin çalışmaları sonucunda Akmeşe'nin cesedi, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kırsal Ünlü Mahallesi civarında dün sulama kanalına girdikten bir süre sonra akıntıya kapılan ve ekiplerce bulunamayan Yahya Akmeşe (16) için bugün yeniden arama çalışması başlatıldı.

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