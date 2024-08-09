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        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan şüpheliye gözaltı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:56
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        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan şüpheliye gözaltı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda 1 kişinin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheli gözaltına alındı.

        Düğün salonu işletmecisi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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