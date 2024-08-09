Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan şüpheliye gözaltı

Düğün salonu işletmecisi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda 1 kişinin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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