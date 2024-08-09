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        AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Günbegi görevine başladı

        AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına atanan Mehmet İlhami Günbegi görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:09 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:09
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        AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Günbegi görevine başladı
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        AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına atanan Mehmet İlhami Günbegi görevine başladı.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, yeni görevine başlayan Mehmet İlhami Günbegi, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Günbegi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine emanet ettiği bu onurlu ve kutlu görev için şükranlarını sunduğunu belirtti.

        Birlik ve beraberlik içinde Şanlıurfa'nın sorunlarını masaya yatıracaklarını ifade eden Günbegi, kente hizmet etme azmi ve kararlılığı içinde olduğunu kaydetti.

        Günbegi, göreve başlaması nedeniyle tebrik amaçlı çiçek gönderilmemesini, bunun yerine hayır kurumlarına bağışta bulunulmasını rica etti.

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