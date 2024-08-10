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        Şanlıurfa'da 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:36
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        Şanlıurfa'da 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 operasyon gerçekleştirildi.

        223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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