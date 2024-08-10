Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Tahılalan Mahallesi yakınlarındaki bir fabrikanın çatı tamirini yapan Sahar Edheni (40), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Edheni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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