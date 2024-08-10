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        Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:52
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        Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

        Tahılalan Mahallesi yakınlarındaki bir fabrikanın çatı tamirini yapan Sahar Edheni (40), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Edheni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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