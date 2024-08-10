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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 21:30 Güncelleme: 10.08.2024 - 21:30
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kırsal Divriği Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta bahçedeki elektrik kablosuna temas eden İbrahim Güneş (3) akıma kapıldı.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekibince kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güneş, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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