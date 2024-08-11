Şanlıurfa'da bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırsal Yukarı Ataklar Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü.

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