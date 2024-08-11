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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 09:18 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:18
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Eyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada yaralanan M. A. ve C.A. sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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