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        Şanlıurfa'da 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir araçta 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:28
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        Şanlıurfa'da 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da bir araçta 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce bir araca gerçekleştirilen operasyonda, 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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