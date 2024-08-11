Şanlıurfa'da 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ekiplerce bir araca gerçekleştirilen operasyonda, 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Şanlıurfa'da bir araçta 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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