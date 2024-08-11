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        Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan su ekinlere zarar verdi

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle mısır ekili tarlayı su bastı, ekinlerde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:29
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        Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan su ekinlere zarar verdi
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle mısır ekili tarlayı su bastı, ekinlerde zarar oluştu.

        Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru hattının kırsal Yazı Mahallesi yakınlarındaki kısmı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

        Tazyikle metrelerce yükseğe fışkıran su, çevredeki mısır ekili arazilerde birikti.

        Bir bölümü sular altında kalan tarlalardaki su birikintisi mısırlara zarar verdi.

        Yaklaşık 1 saatlik akıntının ardından vanası kapatılan boru hattının onarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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