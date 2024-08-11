Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan su ekinlere zarar verdi

Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru hattının kırsal Yazı Mahallesi yakınlarındaki kısmı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

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