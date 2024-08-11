Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan su ekinlere zarar verdi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle mısır ekili tarlayı su bastı, ekinlerde zarar oluştu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle mısır ekili tarlayı su bastı, ekinlerde zarar oluştu.
Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru hattının kırsal Yazı Mahallesi yakınlarındaki kısmı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Tazyikle metrelerce yükseğe fışkıran su, çevredeki mısır ekili arazilerde birikti.
Bir bölümü sular altında kalan tarlalardaki su birikintisi mısırlara zarar verdi.
Yaklaşık 1 saatlik akıntının ardından vanası kapatılan boru hattının onarılması için çalışma başlatıldı.
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