Şanlıurfa'da 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' yapıldı

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Cemevi Hizmetleri Daire Başkanı Ali Narin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının katkılarıyla kırsal Kısas Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara aşure ikram edildi.

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