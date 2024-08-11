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        Şanlıurfa'da 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' yapıldı

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:59
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        Şanlıurfa'da 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' yapıldı
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' programı düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının katkılarıyla kırsal Kısas Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara aşure ikram edildi.

        Yöresel sanatçılar tarafından müzik dinletisi sunulan programda, Adıyaman Yunus Emre Cemevi semah ekibi gösteri sundu.

        Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Cemevi Hizmetleri Daire Başkanı Ali Narin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve vatandaşlar katıldı.

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