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        Şanlıurfa'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde üzerine inşaat iskelesi düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:50
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        Şanlıurfa'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi öldü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde üzerine inşaat iskelesi düşen işçi hayatını kaybetti.

        Devteşti Mahallesi'nde bir inşatta çalışan yabancı uyruklu Mahmut Şeyho (29), üzerine düşen iskelenin altında kaldı.

        İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Şeyho, kurtarılamadı.

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