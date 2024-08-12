Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Yaralanan Begrik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Onikiler Mahallesi'nde Ali Begrik (49) ile G.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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