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        Şanlıurfa'da itfaiye aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:43
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        Şanlıurfa'da itfaiye aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

        İsmail Sandıkçı (40) idaresindeki 63 AEE 473 plakalı yangın söndürme aracı, kırsal Göktepe Mahallesi yakınlarındaki bir yangından dönerken şarampole devrildi.

        Kazada sürücüyle araçtaki Eyyüp Güley (19) ve Hüseyin Balıkçı (52) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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