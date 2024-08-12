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        Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:23
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        Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Ahmet Kızılkan idaresindeki 44 KT 766 plakalı kamyonet ile Vedat Kaya yönetiminde bulunan 01 R 1004 plakalı kamyonet, Bahri Karakeçili Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada araçlardaki Adalet Aytekin (36), Melike Anaç (10), Habip Kaya (7) ve Poyraz Deniz (2) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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