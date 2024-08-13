Şanlıurfa'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Casım Soydaş yönetimindeki 02 HN 379 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 15. kilometresinde sulama tahliye kanalına devrildi.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkan Soydaş, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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