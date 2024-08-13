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        Şanlıurfa'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:29
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        Şanlıurfa'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Casım Soydaş yönetimindeki 02 HN 379 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 15. kilometresinde sulama tahliye kanalına devrildi.

        Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkan Soydaş, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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