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        Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:39
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        Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
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        Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

        Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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