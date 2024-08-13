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        Şanlıurfa'da şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da özel harekat polisi ve dron destekli yapılan şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:52
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        Şanlıurfa'da şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da özel harekat polisi ve dron destekli yapılan şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde şok uygulamalar gerçekleştirildi.

        Özel harekat polisi ve dron destekli yapılan uygulamalarda, 17 bin 272 şahıs, 3 bin 285 araç, 293 motosiklet, 48 umuma açık iş yeri, 13 park bahçe ile 63 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi.

        Ekiplerce aranan 12 şüpheli yakalandı, yapılan üst ve araç aramalarında 88 gram narkotik madde, 10 sentetik narkotik hap, 3 bin 260 paket kaçak sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 12 fişek, 1 çalıntı motosiklet ve 33 kartuş ele geçirildi.

        Öte yandan polis ekiplerince 37 araç ve sürücüsüne 117 bin 423 Türk lirası cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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