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        Şanlıurfa'da oyuncak silahla kazayla vurulan çocuk, sağlığına kavuştu

        Şanlıurfa'da evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynadığı sırada kazayla vurulan ve kalp boşluğuna mermi giren 12 yaşındaki çocuk, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:55
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        Şanlıurfa'da oyuncak silahla kazayla vurulan çocuk, sağlığına kavuştu
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        Şanlıurfa'da evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynadığı sırada kazayla vurulan ve kalp boşluğuna mermi giren 12 yaşındaki çocuk, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

        Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 12 yaşındaki Erdal Güler, evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynarken kazayla vuruldu ve ağır yaralandı.

        Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, Kalp Damar Cerrahi Bölümü'nde operasyona alındı. Kalp boşluğuna saplanan mermi çıkarılan Güler, sağlığına kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, hastaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik eden Kırhan, ailelere çocuklarıyla ilgili güvenlik önlemlerini artırmaları ve çocukları silah veya kesici aletlerden uzak tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Murat Ziya Bağış da ilginç bir vakayı ele aldıklarını belirtti.

        Kapalı yöntemle yapılan ameliyatta, merminin kalp boşluğuna girdiği tespit ederek çıkardıklarını aktaran Bağış, "12 yaşındaki hastamız, yüksek hızlı havalı silahla yanlışlıkla vurulmuş ve mermi göğüs kemiğinden girerek göğüs boşluğuna düşmüş. İlk tetkiklerde merminin kalp içinde olup olmadığı netleşmedi. Çocuk hemen yoğun bakıma alındı ve ameliyat kararı alındı. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatta, merminin kalp boşluğuna girdiği tespit edilerek başarılı bir şekilde çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

        Bağış, operasyonun dünya literatüründe çok nadir görülen vakalardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Dünya genelinde 1914'ten bu yana çok az sayıda vaka bildirilmiştir ve çocuklarda bu tür yaralanmalar oldukça nadirdir. Şükürler olsun ki hastamız sağlığına kavuştu. Ailelerin çocuklarını bu tür tehlikeli silahlardan uzak tutması gerekiyor. Bu yaşta çocukların ateşli silahlarla oynaması, ciddi yaralanmalara yol açabilir ve şans her zaman yanımızda olmayabilir. Her zaman böyle güçlü ekiplerle çalışmak mümkün olmayabilir. Bizim hastamız sağlıkla taburcu oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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