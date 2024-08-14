Şanlıurfa'da oyuncak silahla kazayla vurulan çocuk, sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynadığı sırada kazayla vurulan ve kalp boşluğuna mermi giren 12 yaşındaki çocuk, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 12 yaşındaki Erdal Güler, evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynarken kazayla vuruldu ve ağır yaralandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, Kalp Damar Cerrahi Bölümü'nde operasyona alındı. Kalp boşluğuna saplanan mermi çıkarılan Güler, sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, hastaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik eden Kırhan, ailelere çocuklarıyla ilgili güvenlik önlemlerini artırmaları ve çocukları silah veya kesici aletlerden uzak tutmaları konusunda uyarıda bulundu. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Murat Ziya Bağış da ilginç bir vakayı ele aldıklarını belirtti. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatta, merminin kalp boşluğuna girdiği tespit ederek çıkardıklarını aktaran Bağış, "12 yaşındaki hastamız, yüksek hızlı havalı silahla yanlışlıkla vurulmuş ve mermi göğüs kemiğinden girerek göğüs boşluğuna düşmüş. İlk tetkiklerde merminin kalp içinde olup olmadığı netleşmedi. Çocuk hemen yoğun bakıma alındı ve ameliyat kararı alındı. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatta, merminin kalp boşluğuna girdiği tespit edilerek başarılı bir şekilde çıkarıldı." ifadelerini kullandı.