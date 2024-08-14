Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kırsal Yönlü Mahallesi'nde sulama kanalına giren Serhat Çelik akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

        Çevredeki vatandaşların da desteğiyle sudan çıkarılan Serhat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da oyuncak silahla kazayla vurulan çocuk, sağlığına kavuştu
        Şanlıurfa'da oyuncak silahla kazayla vurulan çocuk, sağlığına kavuştu
        Şanlıurfa'da şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da şok uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
        Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
        Şanlıurfa'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı