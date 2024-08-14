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        GÜNCELLEME- Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:10
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        GÜNCELLEME- Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Berat Ergin (34) idaresindeki 34 JT 0236 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, otomobildeki Reşit Baskın (84) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Zeri Ergin (64) ve Civan Ergin (1) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Zeri Ergin, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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