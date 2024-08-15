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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:24
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Polis ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda 22 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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