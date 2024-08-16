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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:32
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

        Düzenlenen operasyonda 14 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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