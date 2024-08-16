Şanlıurfa'da damperin altında kalan genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon damperinin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon damperinin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Tepedüzü Mahallesi'nde, kendisine ait kamyonun damperinin pistonunu yağlayan Mehmet Reşit Y. (19), üstüne düşen damperin altında kaldı.
Ağır yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kurtarılamadı.
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