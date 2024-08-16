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        Şanlıurfa'da damperin altında kalan genç hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon damperinin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:29
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        Şanlıurfa'da damperin altında kalan genç hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon damperinin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Tepedüzü Mahallesi'nde, kendisine ait kamyonun damperinin pistonunu yağlayan Mehmet Reşit Y. (19), üstüne düşen damperin altında kaldı.

        Ağır yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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