Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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