Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin 112 Çağrı Merkezine bilgi vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dikili Mahallesi'nde, yabancı uyruklu iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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