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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:25
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ali İlingi ve Ali Baynaz hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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