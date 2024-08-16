GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ali İlingi ve Ali Baynaz hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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