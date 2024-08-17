Şanlıurfaspor, yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Şanılurfaspor, Ümraniyespor maçıyla ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
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