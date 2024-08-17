Şanlıurfa'daki üreticiler, anlık ulaştıkları ziraatçıların reçetesiyle bahçelerindeki sorunu çözüyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da hayata geçirilen "Alo Ziraat Doktorum Projesi" sayesinde bahçesinde sorun yaşayan üreticiler, anlık olarak ziraatçılara ücretsiz ulaşıp çözüm noktasında uzman desteğiyle yöntem geliştiriyor.

Tarımdaki verimliliğin artırılması ve tarıma bilimsel bakış açısı geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü paydaşlığında 9 ay önce "Alo Ziraat Doktorum" adlı proje geliştirildi.

Proje kapsamında üreticiler, haberleşme uygulaması WhatsApp üzerinden sorun gördükleri bahçe veya ürünlerin fotoğraf ve görüntülerini çekerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine iletiyor. Şikayetleri değerlendiren ekipler, çözümü için önerilerde bulunuyor. Saha incelemesine ihtiyaç duyulduğunda da bölgeye giden uzmanlar, teşhise göre reçeteyi yazarak üreticinin zamanında ve doğru şekilde hastalıkla mücadele etmesini sağlıyor. Projeyle ilaç, gübre, su kullanımı azaltılarak üreticinin zaman ve ekonomik kaybının engellenmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, üreticilerin yaşadıkları sorunları gidermek için sürekli olarak sahada olduklarını söyledi. Üreticilerin sorunlarına daha hızlı çözüm geliştirebilmek adına Alo Ziraat Doktorum Projesi'ni de hayata geçirdiklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu: "Oluşturduğumuz bir hat var. Bu hat üzerinden gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Kendimiz çözemediğimiz zaman üniversitedeki hocalarımızla bir araya geliyoruz. Etkin ve kesin çözümleme yapabilmek adına da eşleştirme yaptık. Bu anlamda tarla, bahçe, endüstriyel bitkilerde ayrı, hayvancılıkta, balıkçılıkta, arıcılıkta ayrı bir ekip sorunları çözmeye çalışıyor. Herkes kendi alanındaki çağrıya cevap veriyor."

Sistemin verimli olduğunu belirten Aksoy, "Bizim yaptığımız iş aslında hastanın ayağına doktoru götürmek. Telefondan ve görüntülerden veya videolardan biz işi çözebiliyorsak hiç tarlaya gitmeden işlemi bitirmiş oluyoruz. Üreticimiz problemini anlatıyor. Eğer biz telefonla çözemezsek gelip bizim arkadaşlarımız ve üniversite hocalarımız, tarlaya gidip problemi çözmeye çalışıyoruz." dedi. - Talep çok Her gün ihbar aldıkları için randevulu sisteme geçtiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti: "Özellikle bizim Şanlıurfa'mızda gübre kullanımı, ilaç kullanımı ve çevreye verilen zarar biraz fazla. Biz projeyle ilaç ve gübre kullanımını aza indirmeyi, doğayı korumayı ve çevreye saygılı bir üretim yapmayı istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarım gayret ediyor, çiftçilerimiz bizim de verdiğimiz reçetelere uyuyorlar. İnşallah verimin artışıyla beraber çiftçilerimiz bu sistemi daha aktif kullanmaya başlayacak. Şu anda boş günümüz hiç yok. O yüzden randevu sistemine geçtik. Bütün ilçe müdürlerimiz ve ilçe müdürlüğündeki teknik ekip arkadaşlarımız da projenin içerisinde. Sistem aslında dijital tarımın, dijital teknolojinin en hızlı uygulandığı bir sistem."