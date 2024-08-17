Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirlerin arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 41 dereceyi gösterdi.
Kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalışıyor.
Tarihi çarşılar bölgesinde rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.
Bazı kişilerin şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalışması dikkati çekti.
Hamza Çakallı, sıcaktan bunaldığını ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.