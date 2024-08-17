Şanlıurfa'da iş yeri yangını
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir markette çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir markette çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir markette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen market kullanılmaz hale geldi.
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