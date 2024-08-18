Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 27,9 kilogram uyuşturucu yakalandı

        Viranşehir'de 27 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 27,9 kilogram uyuşturucu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Viranşehir'de 27 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından, kentte uyuşturucuya karşı seferberlik düzeyinde başarı yakalayan güvenlik güçlerini kutladı.

        Jandarma tarafından Viranşehir ilçesinde yapılan çalışmada 27 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, uyuşturucu satıcıları için Şanlıurfa'nın rahat hareket edebilecekleri bir yer olmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "İzmir'de kara gece"
        "İzmir'de kara gece"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?

        Benzer Haberler

        Atatürk Barajı'nda çalışan güvenlik görevlisi, yüksekten düşüp öldü
        Atatürk Barajı'nda çalışan güvenlik görevlisi, yüksekten düşüp öldü
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da iş yeri yangını
        Şanlıurfa'da iş yeri yangını
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi