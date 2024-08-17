Şanlıurfa'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasındaki silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişiden birisi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasındaki silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişiden birisi hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada, babasıyla ağır yaralanan Barış Baltacı (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan şüpheli H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada ağır yaralanan İzzet Baltacı (56) ile oğlu Barış Baltacı (23), Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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