Şanlıurfa'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada ağır yaralanan İzzet Baltacı (56) ile oğlu Barış Baltacı (23), Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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