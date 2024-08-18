Şanlıurfa merkezli 5 ildeki terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerinin adresleri belirlendi.

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