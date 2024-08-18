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        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:35
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        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Çatak Mahallesi'ndeki baraj gölüne giren Ömer Faruk Kaya (23), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin de desteğiyle sudan çıkarılan Kaya, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kaya kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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