Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Çatak Mahallesi'ndeki baraj gölüne giren Ömer Faruk Kaya (23), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin de desteğiyle sudan çıkarılan Kaya, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kaya kurtarılamadı.
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