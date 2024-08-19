Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 48 dereceyi gösterdi.
Kentte vatandaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların da şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.
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