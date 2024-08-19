Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 48 dereceyi gösterdi.

        Kentte vatandaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

        Bazı vatandaşların da şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Türkiye'de "genç koroner kalp hastası" oranı yüzde 20'lere çıktı
        Türkiye'de "genç koroner kalp hastası" oranı yüzde 20'lere çıktı
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'nın son kazazı Mehmet Emin usta, geleneksel Türk el sanatını 75 y...
        Şanlıurfa'nın son kazazı Mehmet Emin usta, geleneksel Türk el sanatını 75 y...
        Göbeklitepe, yılın 7 ayında 326 bin ziyaretçi ağırladı
        Göbeklitepe, yılın 7 ayında 326 bin ziyaretçi ağırladı
        Şanlıurfaspor - Central Hospital Ümraniyespor maçının ardından
        Şanlıurfaspor - Central Hospital Ümraniyespor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor – Ümraniyespor: 3-1
        Şanlıurfaspor – Ümraniyespor: 3-1
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren genç boğuldu
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren genç boğuldu