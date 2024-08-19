Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da domuzun saldırdığı çiftçi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde domuzun saldırısına uğrayan çiftçi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:44 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da domuzun saldırdığı çiftçi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde domuzun saldırısına uğrayan çiftçi, ağır yaralandı.

        Kırsal Konak Mahallesi yakınlarındaki tarlasında çalışan Mustafa Güngör (37), karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradı.

        Göğsünden ve kalçasından aldığı darbelerle ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan çiftçi, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        İsrail kendi askerini vurdu
        İsrail kendi askerini vurdu
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
        Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
        Şanlıurfa'nın son kazazı Mehmet Emin usta, geleneksel Türk el sanatını 75 y...
        Şanlıurfa'nın son kazazı Mehmet Emin usta, geleneksel Türk el sanatını 75 y...
        Göbeklitepe, yılın 7 ayında 326 bin ziyaretçi ağırladı
        Göbeklitepe, yılın 7 ayında 326 bin ziyaretçi ağırladı
        Şanlıurfaspor - Central Hospital Ümraniyespor maçının ardından
        Şanlıurfaspor - Central Hospital Ümraniyespor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor – Ümraniyespor: 3-1
        Şanlıurfaspor – Ümraniyespor: 3-1