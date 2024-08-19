Şanlıurfa'da domuzun saldırdığı çiftçi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde domuzun saldırısına uğrayan çiftçi, ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde domuzun saldırısına uğrayan çiftçi, ağır yaralandı.
Kırsal Konak Mahallesi yakınlarındaki tarlasında çalışan Mustafa Güngör (37), karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradı.
Göğsünden ve kalçasından aldığı darbelerle ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan çiftçi, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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