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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahla kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:45
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahla kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Maşuk Mahallesi'ndeki iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım olay yerinde hayatın kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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