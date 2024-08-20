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        Şanlıurfa'da ceset ihbarı yapılan sulama kanalında kaplumbağa leşi bulundu

        Şanlıurfa'da "sulama kanalında ceset görüldüğü" yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kaplumbağa leşine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:16
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        Şanlıurfa'da ceset ihbarı yapılan sulama kanalında kaplumbağa leşi bulundu
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        Şanlıurfa'da "sulama kanalında ceset görüldüğü" yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kaplumbağa leşine ulaştı.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset görüldüğü yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye AFAD, dalgıç polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından herhangi bir cesede rastlanmazken, bir kaplumbağa ölüsüne ulaşıldı.

        Yapılan detaylı incelemenin ardından arama-tarama faaliyetine son verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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