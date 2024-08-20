Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 çocuk kayboldu

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

Büyüktürbe Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ve İsa Hamadi (16) kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı.

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