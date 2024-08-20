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        Şanlıurfa'da yıkım sırasında çöken bina iş makinesine zarar verdi

        Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı sırasında aniden çökmesi sonucu, iş makinesi hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:21
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        Şanlıurfa'da yıkım sırasında çöken bina iş makinesine zarar verdi
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        Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı sırasında aniden çökmesi sonucu, iş makinesi hasar gördü.

        Kent genelinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasar alan binaların yıkımları sürüyor.

        Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 katlı bina, iş makinesiyle yıkılırken aniden çöktü.

        Çökme sırasında üzerine moloz düşen iş makinesi yan yattı. Kazada, operatör yara almadan kurtuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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