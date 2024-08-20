GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 çocuk kayboldu

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ekipler, iki kardeşi arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verdi.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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