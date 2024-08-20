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        Şanlıurfa'da yol verme kavgasında 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 21:39 Güncelleme: 20.08.2024 - 21:39
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        Şanlıurfa'da yol verme kavgasında 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Şirinkuyu Mahallesi'nde sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

        Bir süre sonra sürücülerin yakınlarının da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü.

        Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada F.B, V.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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