Şanlıurfa'da yol verme kavgasında 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada F.B, V.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Bir süre sonra sürücülerin yakınlarının da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü.

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