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        Şanlıurfa'daki sulama kanalında kaybolan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:21
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        Şanlıurfa'daki sulama kanalında kaybolan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı.

        Büyüktürbe Mahallesi'nde dün sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılması sonucu dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince dün başlatılan arama çalışmaları devam etti.

        Ekipler, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çocuklardan birinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin, İsa Hamadi'ye ait olduğu tespit edildi.

        Kanaldan çıkarılan ceset, morga kaldırılırken, diğer kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

        Büyüktürbe Mahallesi'ndeki dün sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılmış, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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