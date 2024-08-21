Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuk boğuldu.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuk boğuldu.
Tatarhöyük Mahallesi'ndeki baraj gölüne giren Ömer Faruk Uçan (14), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin de desteğiyle sudan çıkarılan Uçan'ın cesedi, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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