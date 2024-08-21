Şanlıurfa'da hayvan sulama göletine giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan sulama göletine giren çocuk, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan sulama göletine giren çocuk, hayatını kaybetti.
Kırsal Demirci Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Musa Huz'un (6) olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Huz'un yakınlardaki hayvan sulama göletine girdiğini belirleyen mahalle sakinleri, çevrede bulunan iş makinesiyle suyu boşalttı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çocuğun cesedi vatandaşlar tarafından göletten çıkarıldı.
Ceset, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.