Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki sulama kanalında kaybolan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki sulama kanalında kaybolan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı.

        Büyüktürbe Mahallesi'nde dün sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılması sonucu dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince dün başlatılan arama çalışmaları devam etti.

        Ekipler, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çocuklardan birinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin, İsa Hamadi'ye ait olduğu tespit edildi.

        Kanaldan çıkarılan ceset, morga kaldırılırken, diğer kardeşin arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.

        Büyüktürbe Mahallesi'ndeki dün sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılmış, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
        Gölete giren Musa boğuldu
        Gölete giren Musa boğuldu
        Şanlıurfa'da hayvan sulama göletine giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da hayvan sulama göletine giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa merkezli 5 ildeki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli 5 ildeki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
        14 yaşındaki Ömer, baraj gölünde boğuldu
        14 yaşındaki Ömer, baraj gölünde boğuldu