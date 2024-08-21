Şanlıurfa'daki sulama kanalında aranan kardeşlerden ikincisinin cesedi de bulundu

Büyüktürbe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılmış, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalarda dün İsa Hamadi'nin cesedi bulunmuştu.

Büyüktürbe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi'nin (16) akıntıya kapılması sonucu ekiplerce başlatılan çalışmalarda dün İsa Hamadi'nin cesedinin bulunmasının ardından Yusuf Hamadi'yi arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

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