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        Şanlıurfa'daki sulama kanalında aranan kardeşlerden ikincisinin cesedi de bulundu

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan ikinci kardeşin de cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:21
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        Şanlıurfa'daki sulama kanalında aranan kardeşlerden ikincisinin cesedi de bulundu
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan ikinci kardeşin de cesedine ulaşıldı.

        Büyüktürbe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi'nin (16) akıntıya kapılması sonucu ekiplerce başlatılan çalışmalarda dün İsa Hamadi'nin cesedinin bulunmasının ardından Yusuf Hamadi'yi arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

        Çalışmalarını sürdüren dalgıç ekipler, Yusuf Hamadi'nin cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında buldu.

        Büyüktürbe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılmış, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalarda dün İsa Hamadi'nin cesedi bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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