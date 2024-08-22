Şanlıurfa'da lastiği değiştirmeye çalışanlara tırın çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağır yaralanan Serhat Çakar (26) ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kullandığı A.U'nun (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı tır, lastiği değiştiren sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı.

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