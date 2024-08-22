Şanlıurfa'da lastiği değiştirmeye çalışanlara tırın çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin lastiğini değiştirmek için araçtan inen kişilere tırın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin lastiğini değiştirmek için araçtan inen kişilere tırın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ferhat Bingöl'ün (40) kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında lastiği patlayınca lastiği değiştirmek için sağ şeride çekti.
Bu sırada kullandığı A.U'nun (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı tır, lastiği değiştiren sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Serhat Çakar (26) ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü A.U. gözaltına alındı.
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