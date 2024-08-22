Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki grup arısanda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki grup arısanda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Dergili Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Ağır yaralanan Nuh K. 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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